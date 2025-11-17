Кирилов: Опазването на общественото здраве чрез имунизация остава един от най-устойчивите ни приоритети

Снимка: Булфото

Опазването на общественото здраве чрез имунизация остава един от най-устойчивите ни приоритети. Това заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов, предаде БГНЕС. Той присъства на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме" за 2025 година и връчи отличието на д-р Пламен Латев от Павликени, който е извършил 5579 профилактични прегледа за 2024 г. и 4628 до септември тази година.

„За мен днешното събитие е по-специално. Тук съм не само в качеството си на министър на здравеопазването, а и като човек, който повече от пет десетилетия е прекарал до леглото на болния и се е намирал сред хора, с които ме е свърза едно общо призвание и това е медицинската наука и практика", каза здравният министър.

„Лекарите, на които вярваме" е не просто една церемония, подчерта той и отбеляза, че това е огледало на професията, в която доверието не се подарява, а се заслужава и печели с умения, с характер, със способността да стоиш до човека в най-трудния и уязвим момент.

„Темата тази година – „Профилактика 360 градуса, превенция през целия живот", е важна не само като здравна политика, а като философия. През последните месеци стартирахме процеси, които целят да превърнат тази философия в реална политика", добави Кирилов и допълни, че опазването на общественото здраве чрез имунизация остава един от най-устойчивите приоритети на кабинета.

Освен разширяване на HPV програмата, здравният министър посочи, че беше въведена безплатна имунизация срещу коклюш за бременни, продължи успешното приложение на безплатни противогрипни ваксини за хората на и над 65 години. „А от 2026 г. предстои въвеждането на задължително имунизация срещу варицела и възможност за безплатна ваксина срещу респираторно синцитиални вируси за бременни", съобщи той и уточни, че паралелно с това по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е инвестирано целенасочено в съвременна апаратура, оборудване и модернизация, в изграждането на национална мрежа от 6 високо-технологични и мозъчно-съдови центрове, както и в модерни диагностични звена в още 17 областни болници, които ще бъдат свързани с тези центрове.

МЗ и МОН работят съвместно върху рамката за съвременно здравно образование в училище. „В тази посока е и швейцаро-българската програма за сътрудничество, по която предстои разработване на учебни материали и обучение за ученици, учители и родители, насочени към спорт, здравословно хранене, превенция на зависимости и развитие на умения за здравословно управление", обясни министър Кирилов и бе категоричен, че това е инвестиция в бъдещето.

