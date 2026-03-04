Киркор Киркоров е рожденик днес
Снимка Фейсбук, Българска федерация по бокс
Славен боксьор, възпитаник на варненската школа, празнува рожден ден.
Ето как от Българската федерация по кикбокс отбелязаха неговия празник на страницата си във Фейсбук:
Киркор Киркоров е рожденик днес!
Световният шампион от Сидни и Европейски шампион от Атина 1989 г. Киркор Киркоров днес празнува своя рожден ден. БФБокс му пожелава много здраве, щастие, и професионални успехи!
Честит празник!
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!