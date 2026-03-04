Снимка Фейсбук, Българска федерация по бокс

Славен боксьор, възпитаник на варненската школа, празнува рожден ден.

Ето как от Българската федерация по кикбокс отбелязаха неговия празник на страницата си във Фейсбук:

Киркор Киркоров е рожденик днес!

Световният шампион от Сидни и Европейски шампион от Атина 1989 г. Киркор Киркоров днес празнува своя рожден ден. БФБокс му пожелава много здраве, щастие, и професионални успехи!

Честит празник!

