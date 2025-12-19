Киселова: Една от централните задачи на 52-рото Народно събрание следва да бъде нова конституционна ревизия

Снимка: Булфото

"Една от централните задачи на задаващото се 52-ро Народно събрание следва да бъде нова конституционна ревизия. Нужни са нови решения и премахване на отровните промени в конституционния текст, внесени при предходно изменение", заяви Наталия Киселова в декларация от името на парламентарната група на "БСП – Обединена левица".

На 20 декември 2023 г. се провежда третото гласуване на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, посочи Киселова и отбеляза, че са изминали две години от една погрешна конституционна промяна, посочва БТА.

Процедурата тогава се характеризираше с бързина – второто гласуване беше на 19 декември, и с липсата на усилия за търсене на квалифицирано мнозинство от три четвърти от народните представители, при неспазени срокове, посочи тя. По думите ѝ, това е било покушение върху българската държавност.

Промените, ако сте забравили, се отнасяха както до съдебната власт, така и до двойното гражданство на народните представители и министрите, до изземване на компетентността на държавния глава да назначи служебно правителство при правителствена криза, прераснала в парламентарна, припомни Киселова.

"В изминалите дни слушахме за добре и за лошо проведени парламентарни избори. Защо, уважаеми колеги? При един и същ президент в различни процедури. Отговорът е промените, които направихте", заяви тя. По думите ѝ, тези изменения ще останат в историята като една от най-ярките илюстрации за законодателен произвол и като изява на болни амбиции. Промяната не бе подплатена с отговорно проучване на реалните проблеми и което е особено важно – бе заявена с пределно властническо самодоволство и бе съпроводена с арогантността на големите пари и голямата власт, допълни Киселова.

Днес, две години по-късно, сме изправени пред поредните парламентарни избори. С изтекли мандати са Висшият съдебен съвет (ВСС) – повече от две години, и Инспекторатът към ВСС – почти шест. А има възможност нито едно висше длъжностно лице да не даде съгласие за определянето му за служебен министър-председател, каза Киселова. Конституционните промени следва да са израз на консенсус, какъвто не се потърси през 2023 г., посочи тя.

"Трите парламентарни групи тогава – ГЕРБ – СДС, "Продължаваме промяната – Демократична България" и ДПС, наложиха волята си и след две конституционни дела сме свидетели на призиви за смяна на модела. Кой модел, колеги?", попита Киселова. Лицемерието в живота е нищо в сравнение с лицемерието в политиката, в българската политика. И онези, които променихте Конституцията през 2023 г., днес се натрапвате като морални съдници, произнасяте присъди, налагате ни възгледи за бюджет и данъци, за изборно законодателство, коментира тя.

Сегашното състояние на разкаляния политически терен, критиките към организирането на избори, призивите за нов модел са лицемерни опити българските граждани да забравят кой и как развали Конституцията, заяви Наталия Киселова.

"БСП – Обединена левица" е за запазване на парламентарната форма на управление, за възстановяване на правомощията на президента самостоятелно да формира служебно правителство, да няма двойни граждани в българския парламент и правителство, каза тя и добави, че новият парламент следва да ревизира направените промени в Конституцията.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!