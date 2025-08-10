Киселова: Изказването на президента е по-скоро политическо

Снимка: Булфото

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това коментира пред БТА председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Коментарът ѝ е по повод изказването на президента Румен Радев, който днес заяви, че: "Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските".

По-рано днес от Министерския съвет съобщиха, че в писмо изпратено до председателя на парламента Наталия Киселова, предлагат на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия. "Предложението, приетата програма да се разгледа от Народното събрание, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост", пишат от МС.

По думите на Киселова, тъй като вече е направена заявка от страна на правителството, че ще бъде внесен проект, с който да се предложи имотите, които предстои да бъдат представени за продажба, да бъдат включени в списък, одобрен от Народното събрание, коментарът на президента е политически.

По повод подготовката на първия бюджет на България в евро Наталия Киселова коментира, че: "Закон за бюджета по принцип е сериозно изпитание за всеки парламент".

"Тъй като това е част от бюджетната процедура, очакванията са да бъде внесен, както е предвидено по правилата", отбеляза тя посочи, че очаква бюджетът да бъде внесен през есента и да бъде приет преди да настъпи новата финансова година, така че всичко да бъде по правилата на Закона за публичните финанси.

На въпрос кои са най-важните задачи за предстоящата есенна сесия на парламента, председателят на Народното събрание отбеляза, че една от най-важните задачи е именно Законът за бюджета:

"Другата основна задача е да продължим с усилията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за да могат да бъдат получени следващи траншове", добави Киселова. Тя каза, че друга важна задача през предстоящата сесия е да бъдат решени онези проблеми, които са във фокуса на ежедневието на гражданите.

На въпрос има ли опасност България да загуби средства по ПВУ, председателят на Народното събрание посочи, че: "Усилията на правителството на Росен Желязков показват, че не се губят, а по-скоро се спасяват средства по ПВУ. И още: "Всички усилия ще бъдат насочени към това, каквото е възможно да бъде спасено и оползотворено в интерес на гражданите".

