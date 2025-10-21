Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Булфото

"Миналата седмица беше урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано.

Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е на посещение в Кърджали, предаде БГНЕС.

Киселова увери, че още утре парламентът започва работа.

Киселова многократно избегна директен отговор на въпроса дали оставката ѝ е на дневен ред, въпреки настоятелните питания на журналисти, като заяви само, че "дотогава, докато съм председател на Народното събрание, изпълнявам задълженията си".

На директен въпрос дали е готова да се оттегли, за да запази "коалиционния мир", председателят на парламента отговори: "Вие виждате ли напрежение? Аз напрежение не видях", а при последващо питане по същата тема, отговори само със: "Следващ въпрос".



По повод критиките, отправени към нея от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и въпрос дали това е "разграждане на държавността", както каза той, председателят на НС коментира: "Всеки от нас с личното си поведение трябва да помага да се гради държавността, а не да се разгражда. И това е към всички" Тя отрече да се чувства лично обидена от критиките.

"Аз мисля, че още утре ще има пример да се покаже, че Народното събрание работи", заяви тя, като посочи предстоящата работа по бюджета като най-важна задача. По думите ѝ, ще се работи за "преодоляване на онези недоизказани неща, които притесняват някои от колегите".

Запитана дали очаква "преформатиране на властта", тя препрати въпроса към председателите на парламентарните групи. Като представител на "БСП Обединена левица", тя добави, че "въпросът за стабилността е въпрос, който трябва да надделява над партийно-политически егоизъм".

