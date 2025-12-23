Киселова: Политическо лицемерие е да се твърди, че има още възможности за отлагане на еврото

Кадър Евроком

„Политическо лицемерие е да се твърди, че има още възможности за отлагане на приемането на еврото. Времето, до което беше възможно да се проведе референдум, изтече в края на февруари тази година. Имаше няколко възможни случая, в които да се проведе национален референдум за това кога България да поиска да влезе в еврозоната. Една от задачите, която си постави правителството, което вече е в оставка беше да положи усилия за пълноценно влизане в еврозоната, след като сме в чакалнята от 2020 година.“

Това каза бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Доцент Киселова коментира двете подадени жалби, целящи да се отложи приемането на еврото от 1 януари 2026 година. Тя посочи, че тези жалби са съответно пред българския съд и пред този в Люксембург. Според нея искането до Европейския съд не е внесено от субекти, които имат това право на това.

„Поради тази причина се очаква жалбите да бъдат отхвърлени като недопустими. Разбира се, това ще стане след Нова година, защото от вчера всички европейски институции са в коледни и новогодишни ваканции“, каза още гостенката.

