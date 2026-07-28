Киселова: Президентските избори ще се проведат между 22 октомври и 22 ноември

Стопкадър: BGonAir

"Ако наблюдаваме Народното събрание тази седмица, предполагам, че след като бъдат приети промените в ИК на второ гласуване, ще има и насрочване на избори за президент и вицепрезидент". Това прогнозира бившият председател на НС доц. Наталия Киселова в предаването "Денят ON AIR" .

Прозорецът, в който трябва да се произведат изборите, е между 22 октомври и 22 ноември, подчерта тя, като допълни, че мандатът на действащия президент изтича на 22 януари догодина.

"Като върнем два или три месеца - това предвижда Конституцията - не по-рано от 3 и не по-късно от два месеца преди да изтече мандатът на действащия президент. Тъй като първата неделя е 25 октомври - можем да кажем, че първата възможна дата е 25 октомври с балотаж на 1 ноември. 1 ноември, 8 ноември - съответно първи и втори тур. 8 ноември, 15 ноември и 15 ноември, 22 ноември - са възможните дати", каза доц. Киселова пред Bulgaria ON AIR.

Конституцията е предвидила, че на първи тур трябва да участват повече от половината, имащи право на глас избиратели, уточни бившият председател на НС.

"Президентът, независимо дали е самостоятелно или с вицепрезидент, не излизат в отпуск. Те са президент и вицепрезидент 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Президентът не подава оставка, когато е кандидат за следващ мандат. Участва в кампанията като действащ президент. Призивите са провокация към действащия президент г-жа Йотова", коментира специалистът по конституционно право.

Според нея ще бъдем свидетели на нормално протичане на конституционната процедура, Народното събрание "ще насрочи избори и в зависимост кога ще бъдат те - ще започнат два месеца преди изборния ден и процедурите по ИК, а именно да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети".

Предстои промените в ИК да бъдат гласувани тази седмица на второ четене в пленарната зала.

"Тъй като изборите за президент и вицепрезидент са сравнително леки, защото се гласува в цялата страна и в чужбина за едни и същи кандидати, то спорът ще бъде каква е технологията на гласуване. Няма значение дали ще има, или няма да има изборен район "Чужбина". Интересно ще бъде във връзка с уредбата на т.нар. нови медии, в които да се провежда предизборна кампания", смята доц. Киселова.

Бившият председател на НС отчете езика на омразата, който се е настанил "във всички сфери на живота, включително и в предизборната кампания".

"Не си представям ЦИК да е органът, който констатира нарушения в социалните мрежи", отбеляза тя.

"Един закон може да бъде оспорен в КС едва след като бъде обнародван в Държавен вестник. Законът за държавния бюджет е финансов план. Само по процедура е закон. ГЕРБ в момента говори политически, за да атакува мнозинството от ПБ", изрази мнение доц. Киселова.

Редактор "Екип на Петел",

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