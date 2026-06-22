Киселова за "Баба Алино": Там има и други въпроси, които будят съмнение - как са изповядвани сделките

Кадър Bulgaria On Air

Олег Невзоров изненадващо се появи във Варна - първо на среща с хора с имоти в "Баба Алино", след това на разпит в полицията.

Ако върнем лентата назад и видим как този правно-държавен-общински-частен спор се разрастваше и все повече институции са намесени в него, могат да се зададат няколко въпроса - дали след като е отменена заповедта да неговото изгонване е имало търсене, дали от МВР, или прокуратурата за наказателна отговорност. Там има и други въпроси, които будят съмнение - как са изповядвани сделките. Днес собственикът на търговски дружества беше доста самоуверен, което означава, че част от сделките са законосъобразни според него. Това коментира бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в студиото на "Денят On Air".

Тя изтъкна, че трима нотариуси са изповядвали сделките. Според нея е правилно те да бъдат проверени от министъра на правосъдието.

Образът на завладяната държава

Всеки на своето си място не си е свършил работата, убедена е Киселова.

"След като минаваме през архитект, кадастър, нотариус, районен кмет, кмет на община Варна, РИОСВ, МРРБ, областен управител, банката, която е прегледала документите, за да отпусне заема. Само удостоверения за търпимост ли са минали през нотариуса, и ако да - ще бъде ли разгледано поведението им, министърът на правосъдието е редно да се поинтересува", призова Наталия Киселова.

Събарянето на сградите

В ефира на Bulgaria On Air тя подчерта, че 10 институции имат ангажираност по случая, а единствените, които търсят нещо, за да се узакони, са собствениците, които вече са се нанесли или които предстои да се нанесат, защото са заплатили.

"Има изсечени гори и става дума за жилища, които не са основни и не може да се претендира за единствено жилище. Предстои съдебна ваканция, най-ранно съдебно заседание в Административен съд Варна вероятно ще има през есента. Въртим се в омагьосан кръг, в който всеки казва "не бях аз, беше ти" и стигаме до това, че тези удостоверения за търпимост може да се окажат действителни, защото във времето, в което се обжалва, може да станат законни имоти", прогнозира бившият председател на НС.

Тя определи България като страна на чудесата, където нищо не може да я изненада.

Писмото от ДАНС до Киселова

Информацията за заповедта за екстрадиране на Олег Невзоров все още се намира някъде в деловодството на Народното събрание.

"Да се намери документът, да се запознае председателят и да бъде разпореден достъп - дали на депутатите, дали на членове на Комисията за контрол върху службите. Да се види как се е стигнало до заповедта за екстрадиране и след това защо е отменена", на мнение е Наталия Киселова.

Тя беше категорична в ефира на Bulgaria ON AIR, че Деньо Денев трябва да бъде изслушан в Комисията за контрол върху службите.

Реформа в съдебната власт

Законът за съдебната власт предстои да бъде гласуван финално този четвъртък.

"В рамките на тази процедура не трябва да гледаме само това, което се вижда на пръв поглед - колко са гласовете, трябва да се гледа по-широкоформатно. Когато дойде време за избор на конкретни лица за членове на ВСС от НС - главен инспектор, инспектори в инспектората към ВСС.

ПГ на ПБ няма да има достатъчно гласове. Гласовете на ПП и ДБ са по-желани в публичен контекст от тези на ГЕРБ-СДС или на ДПС", заяви специалистът по конституционно право.

Тя припомни, че когато някой допусне ГЕРБ и ДПС да гласуват с него, получава отказ от ПП и ДБ да участват в конституирането на съвета и инспектората.

"Позицията на ПБ - "имаме достатъчно, за да прокараме каквото си искаме", е високомерно поведение, което може да им изиграе лоша шега. Всички граждани имаме интерес и очаквания за подобряване на положението. очакваме не само промени в кадровия състав, а да се сбъдне предизборното обещание - разграждане на модела Борисов-Пеевски в съдебната власт", каза още Наталия Киселова.

Редактор "Екип на Петел",

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