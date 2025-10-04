Китай дава на Русия спътникови данни за удари срещу Украйна

Пиксабей

Китай предоставя на Русия спътникови данни, които страната-агресор впоследствие използва за ракетни удари срещу Украйна. Това съобщи Олег Александров, служител на Службата за външно разузнаване на Украйна, в коментар за агенция "Укринформ", предаде БГНЕС.

Той отбеляза, че са регистрирани доказателства за тясно сътрудничество между Русия и Китай при „провеждане на сателитно разузнаване на украинската територия за идентифициране и провеждане на допълнително разузнаване на стратегически цели за унищожаване“. Той също така посочи, че тези цели може да принадлежат на чуждестранни инвеститори.

В същото време служителят на разузнаването не разкри конкретни подробности за целите в Украйна, които са били ударени с помощта на данни от китайско сателитно разузнаване.

