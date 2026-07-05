Китай и Русия със съвместни военноморски учения край Циндао

Пиксабей

Военноморските сили на Китай и Русия ще проведат през юли съвместни учения във водите и въздушното пространство край китайския крайбрежен град Циндао, съобщи китайското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

След приключването на ученията част от корабите и силите на двете държави ще се насочат към райони в Тихия океан, където ще проведат съвместни морски патрули, се посочва в изявлението, предаде БТА.

От китайското министерство отбелязват, че ученията се организират ежегодно и имат за цел да засилят сътрудничеството между въоръжените сили на двете страни.

Според Пекин целта на съвместните действия е „да се отговори на предизвикателствата пред сигурността и да се поддържат регионалният мир и стабилност“.

През последните години Китай и Русия значително разшириха военното си сътрудничество чрез редовни съвместни учения и патрули в Тихия океан и други райони. Двете страни определят партньорството си като стратегическо и заявяват, че то не е насочено срещу трети държави, въпреки че Западът наблюдава с нарастващо внимание задълбочаването на военните им връзки.

Редактор "Екип на Петел",

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