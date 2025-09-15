Китай и САЩ са много близо до сключване на сделка за TikTok

Снимка: Пиксабей

Китай и САЩ са много близо до сключване на споразумение за TikTok, заяви американският министър на финансите Скот Бесент в Мадрид, където двете страни започнаха втори ден от търговските преговори, предава БГНЕС.

„По отношение на самото споразумение за TikTok, ние сме много близо до разрешаване на проблема. Има редица други въпроси, които остават нерешени“, каза пред медиите Бесент, цитиран от АФП.

„Ако не постигнем споразумение по TikTok, това няма да се отрази на цялостните отношения между двете страни, които остават много добри“, добави той.

