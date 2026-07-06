Китай извърши изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от подводница над Тихия океан

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Военноморските сили на Китай съобщиха, че успешно са извършили изпитателно изстрелване на стратегическа ракета над Тихия океан, след като държави от региона предупредиха, че Пекин се готви да тества междуконтинентална балистична ракета.

„В 12:01 ч. на 6 юли стратегическа атомна подводница на Военноморските сили на Народоосвободителната армия на Китай успешно изстреля стратегическа ракета с учебна симулационна бойна глава към съответната акватория в открито море на Тихия океан, като тя точно порази определения район“, заяви говорителят Ван Сюемън в съобщение, публикувано в официалния акаунт на военноморските сили в „УиЧат“.

Изпитанието предизвика незабавни реакции сред държавите в региона, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Япония съобщи, че още преди изстрелването е отправила категоричен призив към Китай да се откаже от теста.

„Настоятелно призовахме за преразглеждане на изпитанието на балистичната ракета, така че то да не представлява заплаха за сигурността на Япония, включително чрез преминаване през японското въздушно пространство“, се казва в съвместно правителствено изявление, разпространено преди изстрелването.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс изрази „дълбока загриженост“ заради изпитанието на това, което той определи като далекобойна ракета с възможност за носене на ядрено оръжие.

„Тихият океан е океан на мира и сме дълбоко обезпокоени от изпитването на оръжия с възможност за носене на ядрени бойни глави от Китай в южната част на Тихия океан“, заяви Питърс. По думите му подобно изстрелване „не е в съответствие с регионалната стабилност“.

Австралийският външен министър Пени Уонг също предупреди, че китайското изпитание на далекобойна ракета крие риск от дестабилизиране на региона.

„Австралия ясно заяви на Китай, че смятаме това за дестабилизиращо региона“, каза Уонг пред журналисти.

Пекин потвърди извършването на изпитанието само часове след като Австралия подписа историческо споразумение за отбранително сътрудничество със своя тихоокеански съсед Фиджи.

Редактор "Екип на Петел",

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