Китай изведе в орбита трима астронавти

01.11.2025 / 08:50 3

кадър: БНТ

Китай изстреля нова мисия на пилотиран кораб към орбиталната си космическата станция "Тиангун".

"Шензоу-21" изведе в орбита трима астронавти. Те ще прекарат в Космоса 6 месеца и ще проведат над 20 научни изследвания и технологични експерименти, допълва БНТ. 

Китай за пръв път праща и четири мишки на космическата си станция, за да проучи как безтегловността и ограниченията влияят на поведенческите модели на гризачите.

Това е седмата мисия до постоянно обитаваната китайска космическа станция, откакто тя беше завършена през 2022 г.

 

0
0
kris (преди 7 минути)
Рейтинг: 526133 | Одобрение: 97848
Единият тайконавт е най-младия пращан в Космоса досега - 32 годишния Фей....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
robotron2000 (преди 16 минути)
Рейтинг: 52054 | Одобрение: 2009
космонавти - русия астронавти - САЩ тайконавти - Китай  куронавти - северна македония! 
0
0
kjk (преди 37 минути)
Рейтинг: 150729 | Одобрение: 16739
Искате да кажете тайконафти ???;)Ухилен:devil:

