Китай настоява за освобождаване на Мадуро и съпругата му

Китайското външно министерство заяви, че САЩ трябва незабавно да освободят венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори.

Министерството заяви, че САЩ трябва да гарантират и личната безопасност на Мадуро и съпругата му, като посочи, че депортирането им нарушава международното право и норми, предаде Ройтерс, цитирани от Бтв.

В събота сутрин - 3 януари, американски военни бомбардираха венецуелската столица, а президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е заловил президентът на страната Николас Мадуро и съпругата му.

Той допълни, че те се намират на борда на американския военен кораб „Иво Джима“ и пътуват към Ню Йорк, където ще бъдат съдени.

