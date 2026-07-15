Китай отбеляза най-слабия си икономически растеж от 2022 г., инвестициите спадат

Пиксабей

Икономиката на Китай е нараснала през второто тримесечие с най-бавния си темп от четвъртото тримесечие на 2022 г., засилвайки призивите за стимули, тъй като ускореният спад на инвестициите задълбочава натиска върху растежа, а потреблението остава вяло, предава CNBC, предаде Инвестор.бг

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е достигнал 4,3% от април до юни, показаха данни на Националното статистическо бюро, публикувани в сряда. Той не отговори на очакванията на икономисти, участвали в допитване на Ройтерс, за растеж от 4,5% и се забавя спрямо нивото от 5% през първото тримесечие.

Растежът през второто тримесечие е и под целта на Пекин за цялата година от 4,5-5% - най-неамбициозната цел от десетилетия, в условията на напрежение с търговските партньори, включително САЩ и Европейския съюз, и вялото вътрешно търсене.

Предвид разочароващия растеж Тианчън Сю, старши икономист в Economist Intelligence Unit, очаква мерките за стимулиране да бъдат засилени през третото тримесечие, включително чрез понижаване на основната лихва, за да се стимулира търсенето на инвестиции.

Градските инвестиции във фиксирани активи, включително строителството на недвижими имоти и инфраструктурни проекти, са намалели с 5,7% през първите шест месеца спрямо година по-рано. Това е по-голям спад от очакванията за 4,9% в допитване на Ройтерс.

Сю отдава ускоряването на спада на инвестициите на местните власти, които насочват ресурси в преструктурирането на дълга и недостатъчното подходящи проекти в етап на подготовка. „Увеличаването на инвестициите в инфраструктура ще бъде основен фокус за стабилизиране на растежа“, допълва той.

Усилията на Пекин да ограничи прекомерния си капацитет и да прекрати вредните ценови войни също ще натежат върху частните инвестиции в краткосрочен план, коментира икономистът от Moody’s Analytics Сара Тан.

Инвестициите в имоти, инфраструктура и промишлено производство са намалели съответно с 18%, 2,4% и 1,2%, сочат официалните данни.

През юни продажбите на дребно в Китай са нараснали с 1%, като са се възстановили спрямо спада от 0,6% предходния месец и надвишават прогнозата на икономисти за понижение с 0,1%. Продажбите на дребно през май отбелязват първия си месечен спад от края на 2022 г., повлечени от слабото търсене и големите отстъпки на търговците.

Промишленото производство отбелязва ръст от 5,3% през юни спрямо година по-рано, което е над прогнозата за покачване с 4,7%, и се ускорява спрямо увеличението с 4,5 на сто през май.

Китайската икономика е изправена пред задълбочаващ се дисбаланс между търсенето и предлагането. Силното промишлено производство и износът, свързани с бума на инвестициите в изкуствен интелект, продължават да подхранват основния растеж, въпреки че потреблението и частните инвестиции отслабват на фона на продължителна имотна криза и нестабилни цени на енергията.

Износът на Китай през юни е нараснал с най-бързия си темп от 2021 г. насам

Износът остава светлият лъч в иначе охлаждащата се икономика, тъй като растежът на изкуствения интелект в света спомага за компенсиране на проблемите заради конфликта в Близкия изток.

Ръстът на износа на Китай надмина очакванията през юни, като записа най-силното покачване от края на 2021 г., подхранван от търсенето на чипове, компютри и части и електрическо оборудване.

Нарастващият внос, свързан с технологиите, също показва задълбочаване на цикъла с инфраструктурата за изкуствен интелект у дома, като автомобилите и потребителските стоки набират инерция.

Отразявайки ръста на пазара на труда на две скорости, служителите на компании с приходи от чужина са били по-оптимистично настроени за перспективите пред работните си места от работещите основно в страната, сочат данни на Morgan Stanley.

Намаляването на заплатите остава основно притеснение на домакинствата, посочва банката, която понижи очакванията си за ръста на доходите през следващите 12 месеца до около 5% спрямо предишната си прогноза за 5,8%.

Безработицата в китайските градове, която изключва хората, напускащи градовете, за да се установят в селски райони, е останала стабилна на ниво от 5% през юни. Ръководителите на страната целят нивото на безработицата да е под 5,5% през следващия петгодишен период.

Отделно допитване, което следи хората, останали без работа през последните две години и изключени вече от официалното допитване за работната сила, показа, че широката безработица в Китай е много по-висока, на ниво от 10,2%. Над половината от близо 24 млн. души, които са трайно безработни, са на възраст между 16 и 24 години.

Младежката безработица намалява до 15,6% през май, най-ниското ниво от близо една година насам.

Редактор "Екип на Петел",

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