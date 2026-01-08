Китай постави много рекорди в Космоса в последната година

снимка: Пиксабей

Космическата станция на Китай е развила 265 научни и приложни проекта в орбита и е поставила множество рекорди, според годишния доклад, публикуван от Китайската агенция за пилотирани космически полети (SMSA), предаде Синхуа.

Рекордите включват първите бозайници, които Китай подлага на тестове на орбитална станция, първото в света биологично изследване, проведено в субмагнитна и микрогравитационна среда, и най-дългото изпълнение на задачи по време на единична космическа разходка.

През 2025 г. 86 нови проекта са генерирали над 150 терабайта данни. Постиженията включват изстрелването на 1179 килограма научни материали и връщането на 105 килограма проби на Земята, предава БНТ.

Направените в орбита изследвания са дали ключови резултати, включително нова неинвазивна техника за мониторинг на вътречерепно налягане, познания за втвърдяването на огнеупорни сплави и първото в света изпитване в космоса на робот за инспекция на тръбопроводи.

През ноември Китай успешно проведе първата си алтернативна процедура за завръщане на Земята.

Докладът отбелязва и допълнителен напредък, като завършването на четвъртата серия от подбор на кандидати за тайконавти, която включва специалисти по полезен товар от Хонконг и Макао, и разработването на нискотарифна система за превоз на товари.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!