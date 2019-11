Китай тества марсиански спускаем апарат

Канал 3

Специалисти от Китайското национално космическо управление (КНКУ) извършиха изпитание на спускаем апарат, предназначен за кацане на Марс, в присъствието на чуждестранни наблюдатели и журналисти, съобщават АП и ТАСС.

Демонстрацията беше направена пред гости от 19 страни, сред които посланиците на Бразилия, Франция и Италия.

"Изпитанието премина успешно", съобщиха организаторите, цитирани от ТАСС.

Тестът на способностите на апарата с размерите на хладилник да кръжи, да избягва препятствия и да намалява скоростта беше направен край град Хуайлай, провинция Хъбей, на място, симулиращо условията на Червената планета.

Китай планира догодина да изстреля спускаем апарат и роувър за детайлно изследване на Марс.

"Днешните тестове са важен момент в изследването на Червената планета. Първата марсианска мисия на Китай ще бъде осъществена в съответствие с плана през 2020 г. Усвояването на далечния космос е мечта на цялото човечество", заяви ръководителят на КНКУ Чжан Къцзян.

В рамките на процъфтяващата си космическа програма Китай по-рано през годината осъществи успешно кацане на обратната страна на Луната, припомня АП.

