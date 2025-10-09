Китай затяга контрола върху износа на редкоземни елементи

Снимка: Пиксабей

Китай затегна контрола върху износа на редкоземни елементи, като разшири обхвата на ограниченията върху технологиите за обработка и декларира намерението си да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съобщението на министерството на търговията разяснява и разширява обявените през април мащабни мерки за контрол, които доведоха до недостиг по целия свят, преди серия от сделки с Европа и САЩ да облекчат, но не и да премахнат кризата с доставките.

Контролът е основна разменна монета за Китай в търговските преговори със САЩ, а затягането идва седмици преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Южна Корея.

"От геостратегическа гледна точка тези мерки помагат за увеличаване на влиянието на Пекин преди очакваната среща на върха Тръмп-Си в Южна Корея по-късно този месец", според Тим Чжан, основател на базираната в Сингапур "Едж рисърч" (Edge Research).

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света. Седемнадесетте редкоземни елемента са жизненоважни материали, влагани в продукти, вариращи от електрически превозни средства до самолетни двигатели и военни радари.

Ограниченията върху износа на технологията за производство на редкоземни магнити също ще бъдат разширени до повече видове магнити, а Китай ще затегне изискванията и за някои компоненти, които съдържат ограничени магнити.

Пекин е световен лидер в технологиите за редкоземни елементи и оборудването за рециклирането им вече ще се нуждае от лиценз за износ.

Министерството на търговията за първи път изясни в съобщението си някои от целите на китайските ограничения.

Чуждестранните потребители в областта на отбраната няма да получават лицензи, съобщи министерството, докато заявленията, свързани с усъвършенствани полупроводници, ще се одобряват за всеки отделен случай.

Ден по-рано американските законодатели призоваха за по-широки забрани върху износа на оборудване за производство на чипове за Китай.

"Самсунг електроникс" (Samsung Electronics) отказа коментар, а производителите на чипове Ти Ес Ем Си (TSMC) и "Ес Кей Хиникс" (SK Hynix) не отговориха веднага на отправените запитвания.

Доставките на редкоземни елементи от Китай нарастват постоянно през последните няколко месеца, тъй като Пекин предоставя повече лицензи за износ, въпреки че някои потребители все още се оплакват, че се затрудняват да ги получат.

В отговор на опасенията относно достъпа, министерството на търговията обяви, че обхватът на артикулите в последния кръг от ограничения не е толкова голям и „ще бъдат приети различни мерки за улесняване на лицензирането“.

Новите правила забраняват на китайските компании да работят с чуждестранни партньори върху редкоземни елементи без разрешение от министерството.

Производителите в чужбина, които използват китайски компоненти или машини, също трябва да кандидатстват за лицензи за износ на контролирани артикули, съобщиха от министерството.

