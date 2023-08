Китайска държавна карта присвои територия от Русия и щат на Индия

Кадър Туитър

Китай обяви част от Русия като своя територия на новите си официални карти. Това съобщи беларуската опозиционна медия NEXTA, като приложи и една от картите. Според информацията, държавната китайска картографска служба е представила набор от географски карти, обновени към 2023 година. На една от тях за първи път част от територията на Русия е посочена като част от Китай.

Става въпрос за остров Болшой Усурийски на река Амур.

Той е известен и като "руската порта към Китай".

Историческа памет за острова Според договор от 2008 г. между Русия и Китай островът е разделен между двете страни, предаде Актуално.

Нова официална карта на Китай обаче отбелязва целия остров като най-източната точка на китайската територия.

China has declared part of Russia as its territory on new official maps#China's state-owned Standard Map Service has presented a set of geographic maps for 2023, on which for the first time part of #Russia's territory is indicated as part of China. It is about the Bolshoy… pic.twitter.com/ZdU7KapkNw