Китайска компания показа робо-котка

На международното изложение за потребителска електроника в Лос Анджелис (CES) китайската компания „Elephant Robotics” представи котка робот, която може да бъде дресирана. Това съобщи порталът „TechCrunch”.



Роботът „MarsCat” е напълно автономен и може да бъде персонализиран чрез фини допълнителни настройки. Той реагира на допира и гласа на собственика и отговаря на даденото му име. Робокотката може да играе с различни предмети.



My new neighbour is actually upset about a cat.



Seventy-some ounces of fuzzy reckless stupidity bothers a full-grown man enough so he's compelled to run under the skirt of the City.



Wait till I mount some of Elon's flamethrowers on this little bastard!

