Китайската полиция преби журналист на Би Би Си

Британската радиотелевизионна корпорация Би Би Си съобщи в неделя, че един от нейните журналисти, отразяващи протест в Шанхай, е бил задържан и малтретиран от китайската полиция, преди да бъде освободен няколко часа по-късно, съобщи Ройтерс, предаде Факти.

"Би Би Си е изключително загрижена от отношението към нашия журналист Ед Лорънс, който беше задържан и му бяха поставени белезници, докато отразяваше протестите в Шанхай", каза говорител на медията. "Той беше задържан в продължение на няколко часа, преди да бъде освободен. По време на ареста той е бил бит и ритан от полицията. Това се е случило, докато е изпълнявал работата си като акредитиран журналист", се казва в съобщението. Според Би Би Си не е било дадено убедително официално обяснение за задържането на журналиста, предаде БТА.

„Ние не разполагаме с никакво официално обяснение или извинение от китайските власти, освен твърдението на служителите, които по-късно са го освободили, че са го задържали за негово собствено добро в случай, че се зарази с COVID от тълпата“, казва Би Би Си. Демонстранти в Шанхай, разгневени от строгите антивирусни мерки в Китай, призоваха в неделя за оставка на президента Си Цзинпин и край на еднопартийния режим.

Китайската полиция задържа днес двама души в Шанхай на мястото, където през уикенда се събираха демонстранти, за да протестират срещу свързаните с COVID санитарни ограничения и да поискат повече политически свободи, предаде Франс прес. Единият от двамата "не се подчини на нашите нареждания", обясни полицай пред кореспондент на АФП и му каза да се обърне към ръководството на местната полиция за повече подробности. Полицаите наредиха на хората в района да се разотидат и да изтрият евентуалните записи, които може да са направили с мобилните си телефони. АФП съобщи за голям брой задържани при протест в района през уикенда. Полицията засега не посочва конкретни числа.

