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снимка: фейсбук

Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки във Facebook

Китайски туристи заловиха джебчийка във Велико Търново.

Докато те разглеждали забележителностите, сръчната обирджийка забелязала тях.

Но и те я видели - точно, когато посегнала към чантите им.

Китайците обезвредили джебчийката, като я повалили на земята пред един от хотелите, докато дойде полицията.

Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки във Facebook.

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