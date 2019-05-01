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Китайски туристи заловиха джебчийка във Велико Търново

01.05.2019 / 22:26 3

Нова тв

снимка: фейсбук

Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки във Facebook

Китайски туристи заловиха джебчийка във Велико Търново.

Докато те разглеждали забележителностите, сръчната обирджийка забелязала тях.

Но и те я видели - точно, когато посегнала към чантите им.  

Китайците обезвредили джебчийката, като я повалили на земята пред един от хотелите, докато дойде полицията.

Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки във Facebook. 

 

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Коментари
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Sand (преди 23 минути)
Рейтинг: 9032 | Одобрение: 3882
Комунистическият травестит Бойко Борисов няма ли да защити българската гражданка . Може ли такива работи китайците да бият избирателите на свинете от ГЕРБ начело с комунистическият травестит Бойко Методиев ? 
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n eXu s (преди 40 минути)
Рейтинг: 30019 | Одобрение: -29736
И останалите тюфлеци гледат сеир! Особено онзи селски анцуг в средата цепи мрака! Не, че и околните не са и те калцуни!
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Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
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milan_gl (преди 52 минути)
Рейтинг: 1926 | Одобрение: 191
Тази крадла ще да е била някоя нова звезда . По скоро "стажантка" от Лясковският клан на бургурлята . А тези китайци взели че я нокалтирали . Как не им е налетяло цяло село Лясковец с околните села Горна Оряховица , Джулюница и Долно Нанагорнище !

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