Китайски туристи заловиха джебчийка във Велико Търново
01.05.2019 / 22:26 3
Нова тв
снимка: фейсбук
Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки във Facebook
Китайски туристи заловиха джебчийка във Велико Търново.
Докато те разглеждали забележителностите, сръчната обирджийка забелязала тях.
Но и те я видели - точно, когато посегнала към чантите им.
Китайците обезвредили джебчийката, като я повалили на земята пред един от хотелите, докато дойде полицията.
Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки във Facebook.
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