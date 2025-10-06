Китайски учени откриха, че тъмната страна на Луната е по-студена от видимата

Снимка: Пиксабей

Ново откритие на китайски учени хвърля светлина върху геологията на Луната, предаде испанската агенция EFE. Проучване, основано на проби от лунната мисия Chang’e 6, разкрива, че мантията – вътрешният слой на Луната, разположен под нейната кора – на тъмната ѝ страна е значително по-студена в сравнение с тази на видимата страна.

Откритието, публикувано на сайта на списание Nature Geoscience, е резултат от съвместна работа на Института за изследване на урановата геология, който е част от Националната ядрена корпорация на Китай, Пекинския университет и Университета в Шандонг, посочва БНР. До него се е стигнало, след като екипът е анализирал минералите в пробите, събрани от тъмната страна на Луната. Оказало се е, че температурата на кристализация на базалта от тази част е около 1100 градуса по Целзий – с близо 100 градуса по-ниска от тази на пробите, събрани от видимата страна.

Специалистите посочват, че тези температурни разлики и геоложки особености на двете страни на Луната предлагат нови възможности за изследване на нейната еволюция и история. Важно е, че тези находки могат да хвърлят светлина не само върху Луната, но и върху Земята.

Изследванията показват значителни различия в географските и химични характеристики на двата полюса на Луната. Например, видимата страна е обширна и плоска, с множество „морета“, докато тъмната страна е изпълнена с каньони и жлебове и почти без морета.

Китай, който вече успя да осъществи кацане на тъмната страна с Chang’e 4, планира нови мисии – включително Chang’e 7 и Chang’e 8 – които ще продължат изследванията на Луната, както и на нейния южен полюс. Това е част от амбициозната космическа програма на страната, която стана третата след Съединените щати и Русия, успяла да стигне до Марс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!