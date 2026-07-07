Китайският президент ще посети САЩ през септември

Кадър: Ютюб

Китайският президент Си Дзинпин се очаква да посети Съединените щати на 24 септември, съобщи американският президент Доналд Тръмп.

„Например президентът Си идва тук към края на септември, мисля, че на 24-и“, заяви Тръмп по време на среща със свои политически поддръжници в Белия дом, информира БГНЕС.

Американският президент посети Пекин на 14 и 15 май. В началото на юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна, че визитата е довела до малко осезаеми резултати. По думите му основната ѝ цел е била да осигури „пряк контакт“ между лидерите на „двете най-големи и най-могъщи държави в света“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!