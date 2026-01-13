Китайци опитаха да внесат контрабадни вейпове през софийското летище

снимка: Агенция "Митници"

Контрабандни електронни цигари, устройства и течности без бандерол, както пълнители и батерии за тях, задържаха митничарите на Летище София. Открити са още и рекламни ключодържатели на популярна марка за е-цигари, съобщават от Агенция "Митници".

Случаят е от 12 януари, когато служителите извършват проверка на двама пътници, пристигащи с полет от Турция за България. Пътниците – граждани на Китайската народна република, преминали през „зелен коридор“ и били селектирани за щателна митническа проверка на багажа.

В хода на контролните действия в багажа на единия от пътниците митническите служители откриват общо 169 контрабандни електронни цигари тип „вейп“, устройства и течности без бандерол, пълнители и батерии за тях. Открити са още 1350 рекламни ключодържатели със словно и фигуративно изображение на популярна марка е-цигари.

Контрабандните стоки са задържани. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците.

