Китодар се отрече от януарското пестене: Като не става с работа, почваш да крадеш

Ако си изхарчил 50 хиляди евро по празниците, но имаш 2 милиона в банката, не си се охарчил, с това наблюдение започнаха коментарите на Китодар Тодоров в „На кафе” във вторник. Темата, която се коментираше от него, Гала и панелистите, беше за пестенето през януари.

„Аз съм на мнение, че не трябва да пестиш, а да си увеличаваш доходите”, заяви актьорът и всички започнаха да го поздравяват за тази житейска философия. Китодар обаче бързо накара усмивките им да замръзнат, като допълни:

„Като не става с работа, започваш да крадеш”.

С типичното си абсурдно чувство за хумор, Китодар Тодоров продължи да настоява, че кражбата винаги е вариант, който е по-добър от пестенето.

„Ако те хваната - отиваш в затвора. Няма да умреш от глад и си топ!”, каза още актьорът.

