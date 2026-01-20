Китодар се отрече от януарското пестене: Като не става с работа, почваш да крадеш
кадър Нова телевизия
редактор Веселин Златков
Ако си изхарчил 50 хиляди евро по празниците, но имаш 2 милиона в банката, не си се охарчил, с това наблюдение започнаха коментарите на Китодар Тодоров в „На кафе” във вторник. Темата, която се коментираше от него, Гала и панелистите, беше за пестенето през януари.
„Аз съм на мнение, че не трябва да пестиш, а да си увеличаваш доходите”, заяви актьорът и всички започнаха да го поздравяват за тази житейска философия. Китодар обаче бързо накара усмивките им да замръзнат, като допълни:
„Като не става с работа, започваш да крадеш”.
С типичното си абсурдно чувство за хумор, Китодар Тодоров продължи да настоява, че кражбата винаги е вариант, който е по-добър от пестенето.
„Ако те хваната - отиваш в затвора. Няма да умреш от глад и си топ!”, каза още актьорът.
