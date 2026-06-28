Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия за първото място в групата

Стопкадър БНТ

Англия завърши на първо място в група "L" на Световното първенство, след като победи с 2:0 Панама в последния кръг от груповата фаза.

Тимът на Томас Тухел отново не игра много убедително, особено през първата част, но все пак надделя благодарение на класата на Джуд Белингам (62') и Хари Кейн (67'), които се разписаха два пъти в рамките на пет минути, а след като отбеляза първия гол, звездата на Реал Мадрид асистира за втория, пише Спортал.бг.

Кейн пък вече има 11 попадения на световни първенства, с което подобри рекорда по този показател на Гари Линдекер. Панама си тръгва от Мондиал 2026 без точка и като единственият отбор, който не отбеляза нито един гол. На 1/16 финалите Англия най-вероятно ще срещне Сенегал. Другият възможен съперник е ДР Конго.

Редактор "Екип на Петел",

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