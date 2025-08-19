Класиране в 26-тия детски международен турнир по тенис на маса "Млади надежди"

снимка: Община Варна

В зала 20 на Двореца на културата и спорта в морската столица завърши 26-ото издание на международния детски турнир „Млади надежди“ – организиран от СКТМ „Комфорт“ със съдействието на Община Варна.

140 водещи състезатели от Турция, Румъния, Молдова, Украйна, Люксембург и най-добрите родни таланти премериха сили в 320 срещи, разделени в две възрастови групи до 13 и 15 г за момичета и момчета.

Специални гости на турнира бяха Стефан Китов – председател на БФ тенис на маса, Олег Шарик – шеф на Молдовската федерация по тенис на маса, Виорел Филимон – треньор нац. отбор Румъния, Кристиан Димитров – директор на Дирекция „Спорт“ към Община Варна, Марин Йорданов – председател на СКТМ „Комфорт“ и Антон Радушев – главен треньор и почетен председател на СКТМ „Комфорт“.

Класиране:

13 години момчета

1.Димитър Димитров - (Панагюрище) 2.Шербан Радулеску – (Констанца Румъния) 3.Югид Болат – (Адана Турция)/Калоян Паунов (Стоянстрой Пловдив)

5-8 място

Красен Савов – (Тетрон) Драгош Йордаче – (Констанца Румъния)

Аян Делча – (Констанца Румъния) Владимир Райков – (Дунав Русе)

13 години момичета

1.Александра Стоян – (Констанца Румъния) 2.Белослава Балканска – (Комфорт Варна) 3.Гизем Чигил – (Адана Турция)/Тини Алина – (Констанца Румъния)

5-8 място

Полина Енчева – (Комфорт Варна) Йоана Кирилова – (Варна 2015)

Наталия Кучерява – (КДЮШС Украйна) Александра Бетс – (КДЮШС Украйна)

15 години момчета

1.Давид Шаргу – (Балти Молдова) 2.Димитър Димитров – (Панагюрище) 3.Шербан Радулеску/Владимир Филимон – (Констанца Румъния)

5-8 място

Йоан Давид Олива – (Комфорт Варна)

Георге Нягу – (Констанца Румъния)

Турган Сариев – (Турция) Иван Генчев – (Пловдив)

15 години момичета

1.Полина Енчева – (Комфорт Варна) 2.Елиф Ече – (Адана Турция)

3.Белослава Балканска – (Комфорт Варна)/Александра Бетс –(Спортинг Украйна)

5-8 място

Мая Тап – (Констанца Румъния) Карен Горбуз – (Адана Турция)

Крина Бухачиуч – (Констанца Румъния) Анна Германова – (Комфорт Варна)

Домакините на проявата СКТМ „Комфорт“ завиха, че за тях е чест да организират такъв турнир, който помага за развитието на ДЮШ и изказаха специални благодарности на Дирекция „Спорт“ към Община Варна за подкрепата през годините.

Следващото издание на турнира е на 14-16 август 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!