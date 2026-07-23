Клаудия Бух: Българските банки са добре капитализирани

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Българските банки са добре капитализирани и няма непосредствени проблеми пред сектора в страната. Тази оценка направи в специално интервю за bTV Клаудия Бух, която е председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка.

„Картината е почти подобна на тази за банковия сектор на еврозоната като цяло. Така че банките са добре капитализирани, имат добра рентабилност, добра ликвидност, така че показателите са добри", заяви Бух.

Но, разбира се, като надзорник, вие също така разглеждате какви са потенциалните рискове около нас. И там, очевидно, имаме рисков пейзаж, който е труден в момента, и това е нещо, върху което ние, разбира се, се фокусираме много“, посочва председателят на Надзорния съвет на Европейската централна банка.

Целия разговор очаквайте петък сутрин в „Тази сутрин“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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