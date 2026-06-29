Кличко: Русия на Путин няма бъдеще, но Русия без Путин – би имала

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Искам да благодаря на българския народ, защото от началото на войната вие постоянно ни доставяте муниции и ни давате възможност да се отбраняваме. Осигурявате ни енергия, за да може да удържаме и днес – много благодаря. Това каза бившият украински професионален боксьор и двукратен световен шампион в тежка категория Владимир Кличко в ефира на bTV.

"От началото на пълномащабната инвазия в Украйна съм рамо до рамо с брат си. Точно пристигам от Киев. В столицата сме изправени пред огромни предизвикателства. Направо е немислимо това, което се случва, защото войната има много грозно лице с много нива на усложнения", каза Кличко.

"Въпреки че сме нападнати, сме твърдо решени да защитаваме животите си. Решени сме да защитаваме правото си да живеем в демократична и свободна държава“, подчерта той.

"Твърдо сме решени да елиминираме нашия опонент на нашата земя. Тази решимост не може да бъде премахната от украинските сърца. Нашата държава трябва да остане независима от Русия. Демократична цяла държава. И тази битка отнема всичките сили“, заяви той.

Според него Русия на Путин няма бъдеще, но Русия без Путин – би имала.