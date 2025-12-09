Клиент: Защо в Джъмбо продават коледна украса за милиони, а пред магазина няма и за 2 лева

Кадър Халил С.

Много любопитен въпрос повдиган мъж в социалната мрежа.

"Винаги съм се чудил тези от Джъмбо защо продават коледна украса за милиони а няма и една украска пред магазина даже за 2лв.

Сигурно ги дават за благотворителност средствата за украса Който някога се е замислял да коментира, пише Халил С.

Ето част от коментарите:

Аз това казах миналата седмица на мъжа ми ..Толкова много играчки коледни украси има пък едни лампички нямат отговора му беше То остава и отвън да имат.

Само за сравнение....... колко по-красиво и празнично би било, посочва друг и показва магазина на "Бриколаж".

Не са сложели, защото за нас да има . Утре ще ни трябва нещо дето само на украсата го има и ко прайм?!

Не влагат средства в нещо от което няма да имат печалба...и все пак магазина е оборотен?!?!

Бонус е ароматът на евтина стока.

Всичко са разпродали, за тях не останала.

Защото светът се гради върху основата на равновесието - от вътре има , вън - НЕ.

Защото веригата не иска да влага в такива неща...

Набиват всичко в 5 минутна реклама по бтв в праймтайма. Каква украса...

Изобщо не съм се замисляла,направо влизам

