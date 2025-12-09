Клиент: Защо в Джъмбо продават коледна украса за милиони, а пред магазина няма и за 2 лева
Кадър Халил С.
Много любопитен въпрос повдиган мъж в социалната мрежа.
"Винаги съм се чудил тези от Джъмбо защо продават коледна украса за милиони а няма и една украска пред магазина даже за 2лв.
Сигурно ги дават за благотворителност средствата за украса Който някога се е замислял да коментира, пише Халил С.
Ето част от коментарите:
Аз това казах миналата седмица на мъжа ми ..Толкова много играчки коледни украси има пък едни лампички нямат отговора му беше То остава и отвън да имат.
Само за сравнение....... колко по-красиво и празнично би било, посочва друг и показва магазина на "Бриколаж".
Не са сложели, защото за нас да има . Утре ще ни трябва нещо дето само на украсата го има и ко прайм?!
Не влагат средства в нещо от което няма да имат печалба...и все пак магазина е оборотен?!?!
Бонус е ароматът на евтина стока.
Всичко са разпродали, за тях не останала.
Защото светът се гради върху основата на равновесието - от вътре има , вън - НЕ.
Защото веригата не иска да влага в такива неща...
Набиват всичко в 5 минутна реклама по бтв в праймтайма. Каква украса...
Изобщо не съм се замисляла,направо влизам
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!