Клиент на Кауфланд: Купих си Парксайд за 69 лева, да го върна ли?

Кадър: ПАРКСАЙД ПЕРФОРМЪНС КУПУВА ПРОДАВА

Интересен казус повдига клиент на Кауфланд.

Ето какво пише той:

"Здравейте, малко след дъжд качулка...

Днес си купих малкия гайковерт от Кауфланд на 69 лв. Сега чета в групата, че има различни серии, читави и не толкова. Въпросният става ли или да го върна, докато е време? Ако става каква батерия да му купя? 4 ач или 8?"

Коментарите не закъсняха:

Вземи си 8 амперова батерия, с по-голяма възможност за работа е.

Нали има 5 години гаранция, какво значение има.

За връщането, питайте в магазина. Батерия се слага най-голямата, която можете да носите.

Аз имам от няколко месеца и съм много доволен. Ползвам го със 4 ампера смарт батерия

Значи с 4а развива, няма проблем, но в книжката пише, че препоръчителната батерия е 8А.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!