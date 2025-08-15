реклама

Клиент на Кауфланд: Купих си Парксайд за 69 лева, да го върна ли?

15.08.2025 / 21:28 2

Кадър: ПАРКСАЙД ПЕРФОРМЪНС КУПУВА ПРОДАВА 

Интересен казус повдига клиент на Кауфланд.

Ето какво пише той:

"Здравейте, малко след дъжд качулка...

Днес си купих малкия гайковерт от Кауфланд на 69 лв. Сега чета в групата, че има различни серии, читави и не толкова. Въпросният става ли или да го върна, докато е време? Ако става каква батерия да му купя? 4 ач или 8?"

Коментарите не закъсняха:

Вземи си 8 амперова батерия, с по-голяма възможност за работа е.

Нали има 5 години гаранция, какво значение има.

За връщането, питайте в магазина. Батерия се слага най-голямата, която можете да носите.

Аз имам от няколко месеца и съм много доволен. Ползвам го със 4 ампера смарт батерия

Значи с 4а развива, няма проблем, но в книжката пише, че препоръчителната батерия е 8А.

 

robotron2000 (преди 53 минути)
Рейтинг: 49016 | Одобрение: 1851
боклуксайд. ако им направиш един истински тест на батерията, ще се окаже че данните за амперчасовете са силно завишени. 8-) една нормална литиево-йонна батерия е 2 амперчаса 3.6 волта и струва 20 лева..  За 14 волтова батерия ти трябват 4 батерии серийно! за 8 амперчаса ти трябват 4 батерии паралел! става пак 4S8P  или 32 батерии общо по 20 лева, 640 лева само пака батерии. истинска 8 амперчасова 14 волтова. 8-) 

