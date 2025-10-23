Клиент на Лидл: Купих си за 25 лева малцово уиски, как нашите винопроизводители да продават вина по 30 лева бутилката

Кадър Лидл

Журналистът Иван Бакалов обърна внимание на интересен куриоз.

Ето какво пише той:

Купих си от "Лидъл" за 25 лв. малцово уиски "Бен Бракън", непопулярна марка, в картонена кутия с метален капак, с медали от изложения. Не го слагам на снимка, не го рекламирам. За друго става дума. Два вида имаше, и двата в кутии, и двата с медали, единият с медал повече. Така. Не е важно.

Но... Single Malt, Spey Side, 3-години отлежаване.

Опитах, напълно отговаря на мац от Спейсайд, по-добро от повечето масови блендед уискита, някои от които са и по-скъпи.

Въпросът е - как нашите винопроизводители искат да продават вина по 30 лв. бутилката, като има малцови уискита по 25 лв.?

И специални ракии по-евтини от бутилка вино?

И, ако преминем на виното в "Лидъл", купих си и френско розе за 9,90 лв. По-добро от половината български на цена от 14-15 лв. нагоре.

Има и испански, и италиански вина между 6 и 10 лв., за предпочитане пред български по 12-15 лв.

Както ми каза един търговец - българските винопроизводители изгубиха външния пазар, сега са на път да изгубят и вътрешния.

Бутиковото вино, както и малцовото уиски, е деликатес. Деликатесът не е за всеки джоб. Но ако всички претендират да правят вина-деликатес? И когато такъв деликатес е нищо особено като вино, даже кофти? Но надценено?

У нас всички вече правят такива вина. Превърнаха виното в деликатес, но като цена.

