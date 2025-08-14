Клиент на Лидл: Не разбирам тази масова практика на паркинга

Кадър Забелязано в Силистра

Възмутен гражданин посочи неприятна практика на паркинга на Лидл.

"Не разбирам тази масова практика да се паркира пред Лидл на лентата за движение?!

Маркировката ли не се вижда или останалите свободни места не са толкова привлекателни?

Доста е неприятно при влизане- стигаш до завоя и хоп- кола!

Или от другата страна, когато някой излиза от паркинга се чудите как да се разминете, поради важно паркиралите на пътя за движение.."

Коментарите не закъсняха:

А гражданята, ако може с бараките да влязат да пазаруват ще влязат ,прост(мързелив) народ слаба държава

Осевата линия я мислят за маркировка на паркинга.

И аз така, ако мога с колата бих влязъл да пазарувам, ама не става за жалост.

