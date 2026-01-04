Клиент в Казанлък плати 9 лева за чаша капучино

снимка pixabay

Клиент в Казанлък сигнализира за повишение на цените в заведение, което е настъпило след приемането на еврото в България.

Повод за недоволството е касова бележка, от която се вижда, че голямо капучино се предлага на цена от 4,50 евро, което по фиксирания валутен курс се равнява на близо 9 лева. Според клиента това представлява необосновано поскъпване спрямо цените преди въвеждането на общата европейска валута.

„Това не е малко увеличение, а скок за подобен артикул“, коментира човекът. По думите му подобно ценообразуване създава усещане, че еврото се използва като повод за изкуствено и необосновано повишаване на цените.

Справка установи, че на други заведения в града на Розите голямо капучино е на цена от 5 лв. или около 2,5 евро, предаде кnews.bg.

