Клиентите на ОББ са предупредени

Кадър ОББ

Поредна фишинг атака, този път от името на ОББ. Разпространяват се имейли до всички, а не само до клиентите на банката.



"Фокус" публикува текста на съобщението:



Вие сте един от потребителите, които не са внедрили новата система, затова Ви информираме, че след това съобщение ще спрем всички Ваши дейности, ако не сте я внедрили сега.



Следва подкана: Внедрете новата система сега



Моля, спазвайте новите закони, за да избегнете сериозни проблеми. Благодарим Ви за разбирането.



В никакъв случай не кликвайте върху поканата за инсталиране. Никоя банка не иска такива неща от клиентите си. Става въпрос за хакери, които искат да се доберат до личните ви данни и банковата ви сметка, предупреждава "Фокус".

