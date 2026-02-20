Клиентите на ВиК - Шумен имат право да претендират за 10-процентна неустойка

Пиксабей

Клиентите на ВиК оператора "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД имат право да претендират за неустойка в размер на 10% от стойността на фактурата за предходния месец.

За целта е необходимо да подадат писмена жалба до дружеството с претенцията неспазване посочения в чл. 38, ал. 1 в общите условия на доставчика срок за прекъсване на услугата за отстраняване на авария. Това посочва Габриела Руменова от "Ние, потребителите".

"Ако осигуряването на водоноски не е било дело на оператора, това може да е още един мотив за претендиране за наустойка в същия размер.", допълва експертът.

Срокът за предявяване на искането пред ВиК дружеството е 30 дни от датата на неизпълнение на задължението, а за отговор от негова страна - 14 дни.

Комисията за енергийно и водно регулиране се самосезира по случая.

Следва да се има предвид, че ВиК дружеството може да не уважи искането за неустойката с мотив форсмажорни обстоятелства. Именно тогава ще е от значение становището на КЕВР, а както и евентуално произнасяне на съда, посочва още Габриела Руменова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!