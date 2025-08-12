Клиентите в Кауфланд онемяха от гледката: Кой влезе

Кадър Ютуб

В Благоевград нестандартен пазар привлече вниманието на клиентите в голям хипермаркет. Мъж от града реши да пазарува с домашния си любимец, който обаче не е куче или котка, а с едър пръч със забележителни рога, пише Пиринско.

Сцената предизвика усмивки и любопитни погледи сред посетителите, а видеото бързо набра популярност в социалните мрежи.

Оказа се, че това е добре познатият в града Любчо Майсторчето - човек с майсторски умения, но и с дългогодишна страст към отглеждането на едри пръчове.

Кожите на животните намират приложение в прочутите кукерски игри в региона, а самият Любчо е добре познат и в TikTok с поредица от забавни и понякога провокативни клипове, свързани именно с неговите рогати любимци, пише pirinsko.