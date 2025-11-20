Клиентка махна баркодовете в супермаркет и мина през касата със стока за 280 лева

Пиксабей

51-годишна жена бе заловена след опит за кражба от магазин в пловдивския район "Северен“.



Според получения в Трето РУ сигнал, вчера по обяд тя решила да премине след касовата зона на търговската верига на ул. "Брезовско шосе“, премахвайки баркодовете на стоки за около 280 лева, предаде Пловдив 24.



По случая е започната предварителна проверка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

