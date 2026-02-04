Клиентка на козметично студио в Бургас: Ходих там две години и видях видеа с мен в десет сайта

Редактор: Недко Петров

Посещавах козметично студио в Бургас през 2022 и 2023 година, и за съжаление видях и мое видео, фигуриращо в порно сайтове. Оказа се, че той не е един порно сайт, а че са 10. Това заяви жена за бТВ, като по нейно желание лицето й не бе показано.

Ние вече сме една общност от жени, които сме пострадали, комуникираме си и всяка дава информация. Аз имам лошият късмет, видеото, което е качено с мен, да е в една много малка стаичка. Там камерата е поставена изключително близко, поставена е на метър, метър и нещо, и е насочена към интимните ми части, което е доста неприятно. Аз имам хилядна гледаемост, аз бивам оценявана и имам рейтинг в сайта, продължи клиентката на салона.

Докато бях в стаята на самото студио, не съм видяла камерата да е насочена към мен. Това не мога да си обясня, защото камерата, ако е за някаква сигурност, това са скъпи апарати, и по-скоро трябва да е насочена от вратата към апаратите, а не специално към кушетката, на която се извършват процедурите, допълни по бТВ жената.

Тя разкри още, че се е опитала да свали видеото, но безуспешно, тъй като е установила, че плащанията са непроследяеми и с биткойни.

