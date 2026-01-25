Клиентка на пазара: Както беше 2 лева, сега стана 2 евро

Кадър БТВ

Ново поскъпване на основите храни според синдикатите. Данните показват, че така наречената "малка потребителска кошница“ вече струва 59 евро, срещу 58,5 евро през декември.



От КНСБ предупредиха, че ако нарастването на цените продължи, инфлацията също ще скочи над прогнозната.



Най-голям ръст в цените на дребно има при зеленчуците - проверяваме цените им на пазара в Ямбол.



Заради студа някои от търговците днес излизат за първи ден, когато температурите са поносими. Рекорд в цените държат доматите, краставиците и лимоните , които са по 6 лева за килограм.



По поръчка на майка си Добри Динев купува всичкия зелен лук от сергиите на цена от 52 евроцента за връзка.



По данни на синдикатите най-голямо увеличение има в цените на доматите и краставиците. На пазара ги откриваме за малко над 3 евро на килограм . Според търговците поскъпване няма, а надценката , с която работят е постоянна - 20 % .



"Беше малко студено и нямаше много работа, наистина, но като цяло е нормално“, казва пред bTV Диана.



Срещаме и друг търговец – Дора.



"Имам домати и краставици. 6 лева за килограм, 3, 07 евроцента. Същата цена бяха и междудругото краставицата беше на седем лева преди Нова година“, обяснява ни тя.



За разлика от търговците обаче клиентите отчитат поскъпване при зеленчуците и заради по-високите цени някои се отказват да купуват.



"Както беше два лева, сега е две евро, най-често така се получава ...“, казва ни Тинка Кръстева, докато пазарува.



"Видях цените и сметнах, че не мога да си позволя. Гледам цената, аз не гледам качеството. За тези доходи, за мен водещи са цените, на първо място. Не може да имаш пет лева, а да дадеш десет лева, нали, не можем да правим фокуси“, казва друга клиентка.



Според търговците някои стоки като лука и зелето са с по-ниска цена спрямо декември.

