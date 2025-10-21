Климатолог: България е в топ 3 на неприятна класация

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Симеон Матев направи остър коментар на поредните нарушения по родните пътища, които отнеха няколко човешки живота. Според климатолога каквито и мерки да взема държавата за контрола на пътя, те няма да работят, ако шофьорите продължават да се безотговорни и не спазват правилата за движения.

Идиот и нощно време да кара шофьорския курс, нищо няма да се промени при него. Българите има една черта да се показват, и това няма кой да ти го вмени. Дори контролът да е строг, когато той вижда, че всички се отървават и не следва наказание, защо да не кара със 160 км в час и повече. Какво е виновна школата, че той кара със 160. Не това е проблемът, проблемът е цялото общество, изригна Матев.

Мислех, че в Гърция със спазването на правилата, ще намалеят трагедиите, но не се случи. По смъртност на сто хиляди на пътищата Гърция, България и Румъния са в топ 3. Челници са скандинавските държави. В Гърция 69 души на сто хиляди намират смъртта си на пътя, а в България и Румъния са по 70-80. Причината е в неспазване на правилата, не школата е виновна, допълни в „Пресечна точка“ Матев.

