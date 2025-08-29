Климатолог: Чакаме люта Зима

Пиксабей

"Идва време само да се правят лютеници и да се чака лютата зима, защото тръгнаха едни такива съобщения. За люта зима трябва поне 200 буркана лютеница, за да изкараме до април месец", каза полу на шега професор Рачев.

Август си отива с половин градус над нормата, сравнително сух.

"Следващата седмица ще е време, опънато на простора, само за правене на лютеница", пошегува се климатологът проф. Георги Рачев в редовния си коментар за времето по бТВ.

В събота късно вечерта срещу неделя ще нахлуе малко по-хладен въздух над западната част на България.

На запад температурите ще се понижат със 7-8 градуса, прогнозира Рачев.

В Предбалкана, Централна България и в района на Странджа ще вали,

но тези валежи няма да повишат съществено нивото на запасите от влага в почвата.

Още в понеделник ще се затопли отново с въздушен южен поток. На 3-4 септември ще има едно ново понижение на температурите, но то няма да е нищо съществено. На 6-8 септември времето ще е ранно есенно, нормално - плавно вървим към есента, каза проф. Рачев.

Август си отива в норма с плюс от половин градус,

макар че през месеца имаше отделни петънца, където имаше валежи - например с валежите над Мусала обемът на язовир Искър се увеличи малко на фона на останалите язовири в страната, коментира климатологът.

На морето водата продължава да е 26-27 градуса, макар и с малко повече вятър. Така че и през септември морето става за море.

Септември ще е с половин-един градус над нормата

и вероятно с почти нормални валежи, посочи прогнозните данни проф. Георги Рачев.

