Климатолог: До Коледа кално, след Коледа бяло

Симеон Матев обяви, че има доста разнообразни сценарии на развитие на времето до Коледа и след нея. Според климатолога до 25-ти декември няма да има големи количества валежи. Такива може да паднат в периферията на континента, някъде там, където са топлите морета, по топлото Средиземноморие.

До 25-ти интензивни и сериозни валежи, освен на Британските острови и по Средиземноморието, няма да има на друго място. В България ще започнат превалявания в неделя, но те ще започнат като дъжд и няма да са големи количествата, обясни Матев.

Сняг може да има единствено и само по високите части на планините, но понеже на Коледа стават чудеса, може и да има сняг. Тенденцията е, че на Балканите ще настъпи застудяване, но това застудяване ще е между Коледа и Нова година. И заедно с това застудяване вече очакваме и сняг в низините, продължи той.

Ако някой обаче търси сега сняг, честно казано в момента сняг има и в нашите планини. В Пирин над 2200 метра височина пистите са подготвени, и който им свободно време и пари, може да покара ски на сняг на известни условия. Първата половина на януари ще ни предложи зимни условия, но колко сняг ще вали и колко ще натрупа, ще говорим тепърва. До Коледа ще е кално, след Коледа има евентуално очакване за бяло, допълни в „Здравей, България“ Матев.

