Климатолог: Очаква се снежната покривка на места да стигне 25 см

На някои места за Коледа няма да има сняг, но на други ще има. Преди една седмица бяхме много скептично настроени, че Коледа ще е кална навсякъде, и че сняг няма да има, но от три-четири дни има една надежда, която от ден на ден се увеличава.

Това разкри Симеон Матев.

В момента можем да кажем, че на Бъдни вечер от 24-ти, от запад на изток ще започнат валежи от дъжд. В планините над 1500 метра тези валежи ще бъдат от сняг. Постепенно с наближаване на Коледа температурите ще се понижават, снежната граница постепенно също ще се понижава и в нощта срещу Коледа, най-напред в Северозападна България в ранните сутрешни часове на Коледа, и в Предбалкана и високите западни полета, дъждът ще премине в сняг, продължи той.

В София също ще видим сняг на Коледа. Въпросът е колко. Защото има все още разногласия колко ще навали. Най-реално е да се каже, че в централната градска част проблеми при тази обстановка не би трябвало да има. Повече ще натрупа в покрайните на Витоша и по-високите места, но като че ли най-сериозна се очертава да бъде обстановката в западната част на Стара Планина и особено за Петрохан, тъй като проходът е известен със своите проблеми. Ето, сега може да има проблеми, и снеговалежът в планинските райони да донесе между 5 и 25 см, в зависимост от разположението. Така че, ако не друго, поне в Ссеверозападна България, Предбалкана и високите западни полета ще видим Бяла Коледа, добави Матев.

Отправям предупреждение към пътуващите в Източна България и североизточните райони. Там е възможно да се образува доста опасна поледица, тъй като от северозиток в приземните слоеве имаме много студен въздух отгоре и е възможно в началото да вали дъжд, а тази комбинация създава много опасни условия. Опасно ще бъде и по старопланинските проходи, а освен на Петрохан и източно от Шипка също ще имаме виелици и навяване, каза още по бТВ климатологът.

Матев разкри също, че в първата седмица на януари времето ще е студено, с ниски температури и сняг в някои райони.

