Климатолог: Последната студена зима беше през 2016 - 2017

Интересна прогноза направи климатологът Симеон Матев пред Телеграф.

Ноември засега върви със средни стойности на валежите. В по-голямата част на страната са изпълнени от 20 до 80% от месечната норма. С оглед на очакваните дъждове до края на месеца много вероятно е средно за страната ноември да се окаже с нормални валежи. Ако трябва да обобщим каква ще е отминаващата есен с едно изречение – тя е по-топла в температурно отношение и много дъждовна във валежно отношение.

В тази квалификация „по-топла зима“, което всъщност е очаквана средна температура за 3 месеца, може да има отклонения от нормата. Това, че зимата ще бъде по-топла, не означава, че няма да имаме няколко периода, говоря за България, с чисто зимни условия, ниски температури, с неблагоприятни явления като замръзвания и заледявания. По всяка вероятност тези периоди ще бъдат по-кратки от нормалното, но ще ги има. Връщаме се към това, че дългосрочните прогнози не могат да конкретизират кога ще са тези периоди. Все пак има някакви индикации. Очакванията на тези метеорологични центрове за дългосрочни прогнози са, че декември и февруари ще бъдат по-топли от обичайното, докато според друга част от тях, януари ще е нормален, което ще рече, че ще ни се стори дори студен, защото през последните седем години зимите винаги са по-топли. Другата половина от тези центрове дават прогноза за сравнително топъл януари. За януари при всички положения има голяма въпросителна как точно ще протече месецът. Има немалък шанс да видим истинска зима на Балканите. Колко ще е дълъг този период и какви ще са конкретните стойности на температурите, отсега не можем да кажем. Трябва да кажем, че има основание да се смята, че един от зимните месеци, с голяма вероятност януари, може да ни предложи повече зимни условия, отколкото през отминалите години.

През изминалите седем години имаме все топли и много топли зими, включително и рекордно топли. Тоест в момента се намираме в един период с постоянно топли зимни месеци. На този фон е много лесно да предскажеш, че и следващата зима ще е по-топла. По този начин се вдига успеваемостта и на дългосрочните прогнози. Последната що-годе нормална, дори студена зима, беше тази през 2016-2017 година. Повечето прогнози тогава сочеха отново топла зима, а тя беше нормална, на моменти дори по-студена. И тук идва отговорът на въпроса, защо не можем на 100% да сме сигурни каква ще бъде зимата. И то не само каква ще бъде тя, а като цяло за дългосрочното прогнозиране.

