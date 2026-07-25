Климатолог: След необичайното застудяване и юлския сняг лятото се завръща

Стопкадър Нова Тв

След необичайното застудяване и юлския сняг по високите части на планините лятото постепенно се завръща, коментира климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се“.

По думите му снегът по връх Мусала през юли не е прецедент. Подобни явления се наблюдават приблизително веднъж на десет години, а през 70-те и 80-те години на миналия век са били още по-чести. „От една, две или три ситуации не можем да правим заключение“, коментира Матев по повод необичайно ниските температури. Той подчерта, че отделните студени дни не са доказателство за промяна на дългосрочната тенденция към затопляне.

По думите му предстоящото затопляне ще бъде постепенно. Още в неделя температурите в голяма част от страната ще надхвърлят 30 градуса и ще достигнат 33-34 градуса.

В началото на следващата седмица все още са възможни валежи, но след това се очаква по-дълъг сух период, който може да продължи около 10 дни. „Не казвам екстремно горещо, защото засега в близкото бъдеще, до първите дни на август, екстремни горещини няма да има“, обясни климатологът.

Той уточни, че температурите в София могат да достигнат около 32-33 градуса, а в други части на страната ще бъдат по-високи. В Пловдив например температури от 35-36 градуса не са необичайни.

Симеон Матев коментира и условията по Черноморието. Въпреки последното застудяване температурата на морската вода по южното крайбрежие остава около 24-25 градуса. По северното Черноморие е отчетено понижение с няколко градуса, но с обръщането на вятъра от юг и югоизток водата постепенно ще се затопли.

Според климатолога август ще бъде по-сух и по-топъл месец. Той допуска, че по-топлото време може да продължи и през септември, въпреки че първоначалните прогнози за месеца са за по-влажно време.

Честите валежи през юни и юли са запазили зеленината в планините. Според Матев това създава добри условия за почивка и туризъм, като пейзажът все още не е изсъхнал.

Същевременно той предупреди, че с настъпването на по-дългия сух период опасността от пожари постепенно ще се увеличава. В момента сериозна пожароопасност има основно в Северозападна България, където валежите са били по-малко.

С напредването на август, при липса на валежи и повишаване на температурите, рискът ще нараства. По традиция най-застрашени са районите в Югоизточна България.

Климатологът коментира и предстоящото ново затопляне в Западна Европа. В средата и края на следващата седмица в градове като Париж и Мадрид отново са възможни температури над 40 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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