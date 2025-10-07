Климатолог: Случи се нещо необичайно край морето

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Климатолог разкри защо водното бедствие в Елените взе жертви. Според Симеон Матев причината за една такава трагедия никога няма да е само една и има купища причини, но основната е, разбира се, дъждът, който се изля и в Царево.

Матев смята, че е станало нещо необичайно, защото, ако е било обичайно, най-малкото щяхме да сме взели по-адекватни мерки.

Необичайно е, защото само за един-два часа падат повече от две-тримесечни норми. Тоест, цялото месечно количество по две, по три, пада в рамките на един час. Това са от порядъка на 100-200 литра на квадратен метър. Това са 20 големи кофи, изсипани върху един квадратен метър, каза Матев.

Умножете по площта на едната си ръка и ще видите какви огромни количества вода падат в рамките на един час. Тази вода няма къде да се отече, и, естествено, търси най-лесния начин. Най-лесният начин е това, което тя е правила стотици хиляди години, отича се по дерето, реката и така нататък, продължи той.

Но когато в това място за отичане има нещо, което пречи на тази вода, почват проблемите. Това е основата на проблема - от една страна силните дъждове, а от друга това, че ние, казвам ние, защото ние също сме част от тази държава, сме позволили по някакъв начин тези безобразия да се случват и сме свидетели на трагедиите, които виждаме, каза в „Лице в лице“ Симеон Матев.

