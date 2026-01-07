Климатолог: Температурите в София падат с 15 градуса, утре ще има бяла покривка

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Студът нахлува в България тази вечер в 19 часа, но няма да има голям студ. Значителни количества от дъжд се очакват в Южна България и южните Родопи. Това разкри климатолог.

Количеството на валежите, които паднаха в Югозападна България само през вчерашния ден, са близо една месечна норма. Очакват се количества валежи до петък сутринта, след като една част от тези валежи вече паднаха, а имахме и гръмотевични бури в южната ни граница, продължи Симеон Матев.

Според него най-валежно ще бъде именно в този район, като части от тази валежна зона ще обхванат и южните части на Родопите. Там е възможно да има големи количества валеж днес следобед.

Валежната зона, която в момента е в Сърбия, ще се придвижи към нашата страна и привечер ще започне да превалява по западната ни граница.

Постепенно тази валежна зона ще обхваща по-голямата част от страната, като до полунощ валежи вече ще има на много места. Отначало ще вали дъжд, но вятърът който и днес продължава да бъде със с южна посока, и затова температурите в Южна и Източна България ще бъдат доста високи, отново до 15 до 17 градуса, ще се смени със северозападен.

Така онзи студ, който видяхме над Централна Европа, ще се придвижи към нас, и заедно с това дъжът ще премине в сняг.

Ще има сняг на много места в Западна и Северна България, а в Южна България фронтът утре обяд някъде ще е в югоизточната райони, така че там сняг сутринта няма да има.

Това обръщане на дъжд сняг ще стане по западната ни граница и още около полунощ в София. Температурите в столицата ще паднат с 15 градуса, а тази нощ дъждът ще премине в сняг. Утре като станат софиянци, ще има бяла покривка от порядъка на три до пет сантиметра в централната част. По полите на Витоша може да е повече, допълни в „Здравей, България“ Матев.

