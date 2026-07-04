Климатолог: В бъдеще ще ни очакват и по-големи жеги

Кадър Bulgaria On Air

Със сигурност в бъдеще ще ни очакват и по-големи жеги. Прогнозата направи климатологът от БАН проф. Емил Гачев в предаването "Големите последици".

Той посочи, че не знае кога ще се случи това, но ни очаква и по-горещо време.

"Прогнозата за тук е, че по-съществено затопляне и засушаване ще имаме през втората половина на лятото", посочи още проф. Гачев пред Bulgaria On Air.

Той разкри на какво се дължи горещата вълна, която обхвана Западна Европа: "От метеорологична гледна точка това е една особеност на атмосферната циркулация, която се дължи на промените в климата, които модифицират нормалния начин, по който иначе климатът се развива. Когато говорим за промените в климата - аз избягвам да давам оценка доколко човекът е виновен и доколко природата има своя принос. Имаме обаче неоспорим процес на затопляне на климата, което е важно от гледна точка на мерките за адаптация, които трябва да приемаме", категоричен беше климатологът.

Редактор "Екип на Петел",

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